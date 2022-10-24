Нидерландский политик покинул свою депутатскую группу в Европарламенте из-за ее «антироссийскости»

Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф в понедельник, 24 октября, был вынужден покинуть депутатскую группу Identity & Democracy (Идентичность и демократия) из-за ее «антироссийской» политики, – сообщает издание Politico.

Де Графф в своем микроблоге в Твиттер, в частности, написал: «Меня не заставят замолчать те политические группы, что предпочитают принадлежать к элите за счет своих граждан. Я не единственный, кто думает так во фракции ID (Identity & Democracy). Я создам новую группу».

«Марсель Де Грааф был отстранен на три месяца за русофильскую позицию, поскольку он заявил, что хочет деэскалации российско-украинского конфликта, отменив все санкции против России и прекратив поставки оружия и финансовую поддержку Украины», – сообщает Politico.

Страсбург, Иван Бабурин

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