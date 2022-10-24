Захарова: Зеленский – Бен Ладен номер два

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 24 октября, назвала президента Украины Владимира Зеленского «Бен Ладеном номер два», – сообщают СМИ.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале, комментируя информацию о планах Киева создать «грязную бомбу» Захарова напомнила, что теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года совершили боевики «Аль-Каиды»*, которые до этого были близки США.

В частности, российский дипломат сказала: «Кто это совершил? Может быть, это инопланетяне? Может быть, это какие-то изначальные враги США? Нет, они врагами стали только тогда, когда эти башни «Близнецы» сложились. А до этого это были «их парни». Это были люди, которые жили, работали, если это так можно назвать, на их деньги. Которые убивали других из американского оружия. Ровно то же самое происходит сейчас с Зеленским. Я не побоюсь этого слова. Называйте, как хотите – это мое личное мнение, метафора, как хотите. Для мирового сообщества Зеленский это просто «Бен Ладен» номер два, только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном».

* Запрещенная в России террористическая организация

Москва, Иван Бабурин

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