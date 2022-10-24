Небензя призвал Гутерриша не допустить «гнусного преступления»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в понедельник, 24 октября, направил на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша письмо, в котором он призывает генсека сделать все возможное, чтобы не допустить провокации украинских властей с «грязной бомбой», – сообщает ТАСС.

В письме российского дипломата говорится: «Мы призываем генерального секретаря ООН сделать все, что в его силах, чтобы не допустить этого гнусного преступления… Россия никогда не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине. Мы будем рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма».

«Наше министерство обороны также получило информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран», – написал Небензя генеральному секретарю ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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