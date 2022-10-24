Белый дом ищет для Киева новые источники энергии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 24 октября, заявил, что США ищут для Украины альтернативные источники энергии, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Кирби сказал: «В свете сложностей, которые испытывает энергосистема Украины после российских ударов по инфраструктуре, США ведут поиск альтернативных путей обеспечения Киева энергией, в том числе электроэнергией. Особенно актуальна эта проблема в свете приближающейся зимы».

Представитель Белого дома также заявил, что США планируют передать Украине системы ПВО и ПРО, которые бы могли перехватывать российские ракеты и беспилотные аппараты.

«Украинские военные и сейчас уничтожают часть ракет. США намерены сделать все возможное, чтобы эти возможности сохранились и выросли», – сказал Джон Кирби на брифинге.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»