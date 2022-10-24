Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение украинской «грязной бомбы»

Обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением «грязной бомбы», запросила Россия на вторник, 25 октября, – сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на собственный источник сообщает: «Российская Федерация запросила обсуждение в разделе «разное» ситуации с готовящейся провокацией с использованием «грязной бомбы» на завтра».

В свою очередь ТАСС сообщает, что согласно процедуре работы СБ ООН, после обсуждения основной темы члены Совбеза могут предложить обсудить ряд дополнительных вопросов.

«Обсуждение пройдет после заседания Совета Безопасности по Сирии. Как правило, подобные дискуссии проходят в закрытом формате», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее, в понедельник, 24 октября, МИД РФ сообщило, что Киев готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы» (маломощного ядерного боеприпаса) на своей территории, что позволит обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустит в мире мощную антироссийскую пропагандистскую кампанию.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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