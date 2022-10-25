Мишустин: Все средства на денежное довольствие участникам СВО доведены до минобороны

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с координационным советом по обеспечению потребностей войск во вторник, 25 октября, заявил, что все средства на денежное довольствие участникам специальной военной операции (СВО) доведены до минобороны России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Мишустин сказал: «Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии с званием. И все средства своевременно доведены до министерства обороны. Мы держим это на контроле, ведётся мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы занимаются министерство финансов совместно с министерством обороны».

Также глава российского кабмина заявил, что необходимо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных.

«Отдельно остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска. В полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», – сказал Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с координационным советом по обеспечению потребностей войск.

Москва, Иван Бабурин

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