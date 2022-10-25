российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 октября 2022, 18:46 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин призвал Координационный Совет в кратчайшие сроки подготовить проект целевого задания

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск во вторник, 25 октября, заявил, что в короткие сроки необходимо подготовить проект целевого задания, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Работа в этом формате, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время. Нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности по разным направлениям, должен быть четкий план».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Политика, Россия,