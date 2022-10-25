Путин призвал Координационный Совет в кратчайшие сроки подготовить проект целевого задания

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск во вторник, 25 октября, заявил, что в короткие сроки необходимо подготовить проект целевого задания, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Работа в этом формате, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время. Нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности по разным направлениям, должен быть четкий план».

Москва, Иван Бабурин

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