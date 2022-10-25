Путин поручил определить уровень поддержки регионов

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск во вторник, 25 октября, поручил министерству финансов и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Отдельный вопрос – это вопрос поддержки регионов. Я прошу министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством Сергея Семеновича Собянина определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условия особо нуждаются. Не сомневаюсь, что работа будет организована лучшим образом и даст положительный результат».

Москва, Иван Бабурин

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