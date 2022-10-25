Путин потребовал ускорить темпы работы по всем направлениям

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск во вторник, 25 октября, потребовал от всех более высоких темпов работы по всем направлениям, а не только по спецоперации.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям».

«Теперь новые вызовы, они серьезные, значительные, это касается и деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны, это касается и всей гражданской составляющей. Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. Именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет», – заявил президент России.

Москва, Иван Бабурин

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