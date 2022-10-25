Нобелевский фонд не пригласил российского и белорусского послов на церемонию вручения премий

Нобелевский фонд во вторник, 25 октября, принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в Стокгольме, сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте Фонда, говорится: «Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением (специальной военной операции) России на Украину фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме»

Отметим, что вручение Нобелевских премий традиционно проходит в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»