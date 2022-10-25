Пентагон поставил на Украину более 50 тысяч тонн снарядов для артиллерии

Министерство обороны США опубликовало данные, согласно которым с февраля по сегодняшний день Соединенные Штаты поставили Украине уже более миллиона артиллерийских снарядов, – сообщают СМИ.

Согласно информации Пентагона, начиная с февраля Украина получила 903 тысячи 155-мм снарядов M795 для американских гаубиц М777; 3 тысячи 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности Excalibur M982; 7 тысяч снарядов противотанковой системы минирования RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System);180 тысяч снарядов для 105-мм орудий.

В общей сложности США поставил на Украине более 50 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов на общую сумму 18,2 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля, – говорится в документе Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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