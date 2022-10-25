Папа Римский: Впервые после Хиросимы и Нагасаки миру вновь открыто угрожают ядерным оружием

Папа Римский Франциск выступая в Риме у стен Колизея в ходе заключительного мероприятия международного форума «Призыв к миру. Диалог религий и культур» во вторник, 25 октября, заявил, что впервые после бомбардировки Хиросимы сильные мира сего вновь открыто угрожают ядерным оружием, – сообщают СМИ

В ходе своего выступления понтифик сказал: «Сегодня на самом деле сбывается то, чего мы боялись и о чем никогда не хотели бы услышать: использованием ядерного оружия, которое после Хиросимы и Нагасаки продолжали злонамеренно производить и испытывать, теперь открыто угрожают. Такое развитие событий мрачный сценарий, в котором замыслы сильных мира сего не отвечают справедливым чаяниям народов».

«Во время острого международного кризиса в октябре 1962 года, когда казались близки военное столкновение и ядерный взрыв, святой Иоанн XXIII выступил с таким обращением: «Мы умоляем всех правителей не оставаться глухими к этому крику человечества. Пусть делают все, что в их силах, чтобы спасти мир. Таким образом, они предотвратят ужасы войны, жестокие последствия которой невозможно предвидеть». Шестьдесят лет спустя эти слова звучат с впечатляющей актуальностью. Я делаю их своими», – заявил также Папа Римский Франциск.

Рим, Иван Бабурин

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