Президент Израиля представит руководству США доказательства использования Россией иранских БПЛА на Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе своего визита в США, куда он отправился по приглашению американского коллеги во вторник, 25 октября, представит доказательства того, что Россия использует в Украине беспилотники иранского производства, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении канцелярии президента Израиля говорится: «Во время встреч в Вашингтоне, в том числе с президентом Джо Байденом, Герцог представит фотографии беспилотников класса Shahed-136, подготовленных к запуску в рамках учений, проводившихся Ираном в декабре 2021 года, а также фотографии из Украины, на которых можно увидеть, что разбившиеся там беспилотники принадлежат к тому же классу».

Перед отлетом Герцог сказал, что переговоры будут касаться изменений в регионе. В частности, речь пойдет о соглашении с Ливаном, о развитии «соглашений Авраама» и об иранской ядерной угрозе.

Сообщается, что перед началом своего визита в США израильский лидер сказал: «Иран еще раз доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть – они там. Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем».

«В США Герцог встретится с президентом Байденом, государственным секретарем Энтони Блинкеном, советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, главой Демократического большинства в Конгрессе Нэнси Пелосси. Глава государства побеседует также с главами некоторых еврейских общин в США», – говорится в сообщении канцелярии Ицхака Герцога.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»