По запросу России в Совбезе ООН пройдет два заседания подряд

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 25 октября, сообщил, что по запросу России Совет Безопасности в среду, 26 октября, проведет заседание в связи с обвинениями в адрес Ирана в поставках России БПЛА, а на четверг, 27 октября, назначено обсуждение работы биолабораторий на Украине, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с представителями СМИ Полянский сказал: «На этой неделе мы обеспечиваем работой весь Совет. Завтра мы будем говорить о соблюдении Устава ООН в свете запроса провести расследование в рамках резолюции 2231 (в связи с обвинениями в поставках беспилотников России – прим. ТАСС), а в четверг мы просим о встрече в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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