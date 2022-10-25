МИД РФ: Киев засуетился после обнародования информации о «грязной бомбе»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 25 октября, заявил, что из-за данных России о планах Киева применить «грязную бомбу» в руководстве Украины началась суета, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Полянский сказал: «Если бы вы читали украинские Telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются, своего рода, свернуть эту программу. У Киева будет достаточно времени, чтобы сделать это до приезда инспекторов МАГАТЭ. Они, инспекторы МАГАТЭ, могут приезжать, но объясняю вам, что «грязная бомба» – это не очень сложное устройство».

«Сомневаюсь, что можно на 100% быть уверенным, что подобная деятельность Киева не возобновится после визита инспекторов», – отметил российский дипломатю.

Между тем, украинские СМИ пишут, что Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила во вторник, 25 октября, что предлагает Международному агентству по ядерной энергии (МАГАТЭ) «провести верификацию на двух украинских предприятиях в соответствии с Дополнительным протоколом к ​​Соглашению о гарантиях».

«Госатомрегулирование Украины пригласило МАГАТЭ провести верификацию в Институте ядерных исследований НАН Украины (г. Киев) и ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды, Днепропетровская область)», – говорится в официальном письме и. о. главы Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова в адрес директора Отдела эксплуатации «С» Департамента гарантий МАГАТЭ Гарольдо Баррозо (Junior).

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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