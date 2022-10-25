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NewDayNews.ru

Вторник, 25 октября 2022, 22:52 мск

Новости Политика

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В Китае заявили, что Запад будет публично поддерживать Киев, несмотря на «грязную бомбу»

Фото: Pixabay

Китайский эксперт, политолог Чжоу Чжун заявил, что «Запад, несмотря на возможное применении Киевом «грязной бомбы», публично все равно будет защищать Украину», – сообщает во вторник, 25 октября, агентство SputnikChina.

В интервью агентству Чжоу Чжун также сказал: «Это будет означать экологическую и гуманитарную катастрофу, расширение масштабов войны и изменение ее характера. Остается надежда, что главы западных оборонных ведомств все-таки озаботились ситуацией, хотя и не могут высказаться о ней вслух».

Пекин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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