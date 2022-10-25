В Китае заявили, что Запад будет публично поддерживать Киев, несмотря на «грязную бомбу»

Китайский эксперт, политолог Чжоу Чжун заявил, что «Запад, несмотря на возможное применении Киевом «грязной бомбы», публично все равно будет защищать Украину», – сообщает во вторник, 25 октября, агентство SputnikChina.

В интервью агентству Чжоу Чжун также сказал: «Это будет означать экологическую и гуманитарную катастрофу, расширение масштабов войны и изменение ее характера. Остается надежда, что главы западных оборонных ведомств все-таки озаботились ситуацией, хотя и не могут высказаться о ней вслух».

Пекин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»