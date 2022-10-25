Кадыров объявил всю Украину территорией России и назвал СВО – джихадом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 25 октября, заявил, что все регионы Украины являются территорией России.

В видеоролике, размещенном на своем Telegram-канале, Кадыров говорит: «Я вам даю слово: мы будем нападать на них каждый день. … Будем сжигать их. Не остановимся нигде. Наша территория не Запорожье, не Херсон. Наша территория – Одесса, Киев, Харьков. Все регионы и в целом Украина – это наша территория, российская».

В своем видеообращении глава Чечни назвал СВО на Украине джихадом и призвал «уничтожать шайтанов».

«Валлахlи, это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение – не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что, ждите хорошие новости. Они будут. И любите свою Родину! Не только на словах любите», – заявляет Рамзан Кадыров.

Грозный, Иван Бабурин

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