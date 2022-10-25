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Среда, 26 октября 2022, 00:27 мск

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Россия уведомила США о проведении ядерных учений

Фото: mil.ru

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге во вторник, 25 октября, заявил, что США получили от России уведомление об учениях ядерных сил, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, уведомила ли Россия Вашингтон о проведении учений, Райдер сказал: «США были уведомлены. В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности. В Пентагоне считают российские учения «Гром» ежегодным и рутинным мероприятием, однако мы намерены отслеживать их проведение».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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