Россия подала жалобу на США и Украину в Совбез ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя во вторник, 25 октября, направил генсеку ООН и председателю Совбеза письмо, в котором уведомляется, что Москва подала официальную жалобу на США и Киев из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине, – сообщает РИА Новости

В тексте письма говорится: «В соответствии со статьей 6 конвенции (Конвенции о биологическом оружии – КБТО) Россия направляет в Совет безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции».

В письме российского дипломата также говорится, что проект резолюции, который предлагает Россия, «нацелен на создание комиссии по расследованию обвинений в адрес США и Украины по вопросам работы биолабораторий в бывшей советской республике. Прошу незамедлительно проинформировать всех членов Совета об этой инициативе».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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