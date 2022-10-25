Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о создании комиссии для расследования деятельности биолабораторий США на Украине

Проект резолюции с предложением создать комиссию для расследования деятельности биологических лабораторий США на Украине во вторник, 25 октября, распространила Россия в Совете Безопасности ООН, – сообщает ТАСС.

В резолюции, которую планируется рассмотреть на заседании Совбеза 27 октября, предлагается постановить «сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства – участники конвенции в ходе ее девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября – 16 декабря».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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