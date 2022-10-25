Россия призвала не допустить гонки вооружений в космосе

Замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН во вторник, 25 октября, заявил, что Россия, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия выступают за скорейшее начало переговоров по юридически обязывающему инструменту о недопущении гонки вооружений в космосе, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Воронцов заявил: «Призываем все государства-члены ООН в кратчайшие сроки приступить к разработке мер в целях сохранения космоса в качестве мирной среды на благо всего человечества».

«Подтверждаем необходимость принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями неразмещения оружия в космосе, неприменения силы или угрозы силы в отношении космических объектов», – сказал также представитель России

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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