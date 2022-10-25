Польша планирует вдвое увеличить численность армии

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич во вторник, 25 октября, заявил, что в республике необходимо вдвое увеличить армию, до 300 тысяч человек, – сообщают польские СМИ.

Сообщается, что Скуркевич сказал следующее: «Мы стараемся увеличить, и это записано в наших стратегических документах, численность польской армии до 300 тысяч. Это, конечно, перспектива 2035 года, но мы последовательно увеличиваем. Нынешняя численность армии в 160 тысяч солдат включает в себя тероборону, добровольцев и студентов военных вузов».

Варшава, Иван Бабурин

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