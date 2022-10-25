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NewDayNews.ru

Среда, 26 октября 2022, 01:57 мск

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МИД РФ: Делегация США своим выступлением подтвердила опасения Москвы на счет использования Киевом «грязной бомбы»

Замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН во вторник, 25 октября, заявил, что выступление представителя США подтвердило опасения России о сценарии с «грязной» бомбой, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Воронцов сказал: «Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями».

«После применения Киевом «грязной бомбы» Москву планируют обвинить в использовании тактического ядерного оружия. После этого может получить развитие антироссийская компания с целью изоляции России на международной арене», – заявил представитель России.

Кроме того, замглавы российской делегации выступил с требованием «к киевским властям и контролирующим их западным кураторам прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем неповинных мирных граждан».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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