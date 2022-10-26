Польский Сенат признал российские власти «террористическим режимом»

Сенат (Верхняя палата парламента) Польши в среду, 26 октября единогласно принял резолюцию о признании правительства России «террористическим режимом», – сообщает РИА Новости.

В итоговом документе, принятом польским Сенатом, говорится: «Признать правительство Российской Федерации террористическим режимом».

В ходе голосования, трансляция которого велась на сайте Сената, «За» принятие резолюции отдали свои голоса все 85 присутствующих в зале сенаторов.

Как сообщает ТАСС, помимо голосования за резолюцию, Сенат Польши выразил благодарность польскому народу и правительству за помощь украинским беженцам и призвал международное сообщество оказать поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине.

Следует отметить, что резолюция, принятая польскими сенаторами не является нормативным актом, ни к чему не обязывает, а лишь выражает мнение Сената о текущих внутренних или внешних событиях. Ранее подобную резолюцию одобрила ПАСЕ.

Варшава, Иван Бабурин

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