Столтенберг заявил, что НАТО не может позволить Путину победить на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в штаб-квартире военного блока в среду, 26 октября, заявил, что альянс не может позволить президенту России Владимиру Путину победить на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления: «Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Мы не можем позволить президенту Путину победить. Это было бы катастрофой и трагедией не только для украинцев, но также и для нас. Это сделает союзников по НАТО более уязвимыми, потому что из этого будет извлечен урок, что президент Путин может достигать цели, используя военную силу. И это будет пример для других авторитарных лидеров по всему миру».

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе также заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО.

Тогда глава блока НАТО сказал: «Важно, чтобы Украина победила. Потому что, если Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией».

Брюссель, Иван Бабурин

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