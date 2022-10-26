Киев изготовил муляж российской ракеты «Искандер» с «грязной бомбой» для провокации над Чернобыльской АЭС

Специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом и после запуска сбить его над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, – сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщает: «Специалисты «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда».

«Муляж «Искандера» сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».После того, как муляж «собьют», киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер», чтобы убедить западную общественность в виновности России», – добавил источник РИА Новости.

Москва, Иван Бабурин

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