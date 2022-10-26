В России могут запретить чрезмерно употреблять иностранные слова

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального законопроекта, направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

В материалах к законопроекту, размещенных в электронной базе в среду, 26 октября отмечается, что документ предусматривает совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного в России, а также «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка».

В пояснительной записке, в частности, говорится: «Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Москва, Иван Бабурин

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