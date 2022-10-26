Президент Гивенеи-Бисао передал Зеленскому, что Путин готов к переговорам

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 26 октября, сообщил, что накануне президент России Владимир Путин во время встречи в Москве заявил, что Россия хочет «настроить мосты и диалог» с Украиной, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления президент Гвинеи-Бисау сказал: «Вчера я был в России с президентом Путиным, который меня попросил передать вам сообщение, поговорить с вами... Я здесь не только как президент Гвинеи-Бисау, но и как глава ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Я приехал сюда именно с этим посланием, понимая свою миссию. То есть донесение реальной позиции, донесение ваших сигналов до всех стран ЭКОВАС. Это решение было не просто спонтанно принято, ему предшествовало немало дискуссий, и выслушав все аргументы, которые я ему сказал, он мне ответил: «Я готов к переговорам с президентом Зеленским»

Комментируя возможность диалога Украины и России, Зеленский со своей стороны заявил, что ему Россия тоже передала, что нужно «разблокировать отношения».

«Я также говорю: нужно разблокировать. Давайте начнем разблокировку, по крайней мере, нашего Черного моря. Нужно же с какой-то разблокировки начинать», – сказал Зеленский и тут же назвал желание Путина начать с Украиной разговор «не более чем спланированной риторикой, которая должна сработать на внутреннюю аудиторию президента РФ и на аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием Россия».

Следует напомнить, что ранее президент Украины Зеленский подписал указ «о невозможности проведения переговоров с президентом России».

Киев, Иван Бабурин

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