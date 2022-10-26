Антонов: Вовлечение США в конфликт на Украине приведет к катастрофическим последствиям

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 26 октября, заявил, что Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, что может привести к «катастрофическим последствиям, – сообщают СМИ.

В распространенном комментарии Антонова говорится: «Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США. Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией. Хотя сегодня трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с РФ, остается надеяться, что Белый дом и Пентагон всё же в состоянии остановиться у «опасной черты».

«Непосредственное участие американских военных в боевых действиях на Украине приведет к катастрофическим последствиям», – отметил российский посол и добавил, что российские дипломаты обратили внимание американских чиновников на «недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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