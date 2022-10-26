СМИ: Союз Берлина и Парижа под угрозой

Многолетний союз Германии и Франции под угрозой, – пишет в среду, 26 октября на своем портале ВВС.

Британское СМИ, в частности, сообщает: «Париж и Берлин расходятся в оценках и подходах к вопросам энергетики, обороны, фискальной политики и дальнейшего расширения ЕС. Именно в связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник попытались за столом переговоров преодолеть разногласия, которых в последние месяцы накопилось немало».

«Несмотря на громкое название «саммит», встреча двух лидеров в Париже была довольно короткой и прошла в формате делового обеда с несколькими советниками», – делает вывод ВВС.

Лондон, Иван Бабурин

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