Фон дер Ляйен поговорила с Сунаком о климате и Украине

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду, 26 октября, поговорила по телефону с новым председателем правительства Великобритании Риши Сунаком, – сообщают СМИ.

В своем микробологе в Твиттер фон дер Ляйен написала: «Состоялся хороший телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которым мы стратегические партнеры. Рассчитываем на работу по ключевым проблемам, таким как конфликт на Украине и изменение климата. Затронули тему поиска совместных решений в рамках протокола по Ирландии и Северной Ирландии, что обеспечило бы стабильность и предсказуемость».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»