Американские коммерческие спутники могу стать законными военными целями

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов во время выступления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 26 октября, заявил, что коммерческие спутники США могут стать законными военными целями в случае их задействования в вооруженном конфликте на Украине, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Воронцов сказал: «Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах».

«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании в вооруженных конфликтах США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой», – отметил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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