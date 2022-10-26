Глава ЦРУ в октябре встречался с Зеленским на Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Украину в октябре для встречи Владимиром Зеленским и другими госслужащими, сообщает в среду, 26 октября, телеканал CNN.

Со ссылкой на источники в администрации США телеканал сообщил, что «директор ЦРУ Билл Бернс приезжал на Украину ранее в этом месяце для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими госслужащими».

Представитель американской администрации на условиях анонимности сказал CNN: «Находясь там, Бернс подчеркнул готовность США предоставлять помощь Украине, включая продолжающийся обмен разведывательной информацией».

Как отмечает телеканал, глава ЦРУ посещал Украину и в январе текущего года, тогда он встречался с Зеленским, а также «с представителями украинского разведсообщества».

Вашингтон, Иван Бабурин

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