Небензя призвал Совбез встать на защиту Устава ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в среду, 26 октября, во время выступления на заседании Совбеза Организации назвал «фейками» сообщения о применении Россией на Украине иранских БПЛА и призвал встать на защиту Устава ООН, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Надо защитить Устав ООН и осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения секретариатом статьи 100 Устава и мандата секретариата».

«Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 устава ООН. Согласно этой статье при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации», – заявил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Российский постпред также сказал: «С учетом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i. Мы созвали это заседание по иному вопросу… Действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы ООН. С правовой точки зрения они добиваются искусственного расширения компетенций секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета Безопасности».

«Для обсуждения вопросов выполнения резолюции Совета Безопасности 2231 есть формат с соответствующими полугодовыми заседаниями Совбеза», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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