Путин: Посеявший ветер пожнет бурю

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в четверг, 27 октября, заявил, что в современном мире отсидеться вряд ли получится, что «посеявший ветер пожнет бурю.

В частности, Путин сказал: «Кризис действительно приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения – пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным».

«Запад в последние годы, и особенно в последние месяцы, предпринял целый ряд шагов на обострение. Ну, собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового-то уже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков. Дестабилизация рынков является последствием системных ошибок», – сказал глава государства..

Кроме того, президент России заявил следующее: «Власть над миром, как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная».

Москва, Иван Бабурин

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