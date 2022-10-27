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Четверг, 27 октября 2022, 18:21 мск

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Путин: Россия отстаивает свое право на существование

Архив, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выступая на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в четверг, 27 октября, заявил, что в отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения.

В ходе своего вступления Путин, в частности, сказал: «В отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения геополитических целей… Никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить»

«Россия не бросает вызов странам Запада, а отстаивает свое право на существование», – заявил глава государства.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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