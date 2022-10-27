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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 27 октября 2022, 18:21 мск

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Путин об участие Запада в переворотах: Охамели просто

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин выступая на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в четверг, 27 октября, заявил, что Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, фактически признал свою организационную роль в этих событиях.

«Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот, один из них привел к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», – заявил Путин на пленарной сессии на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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