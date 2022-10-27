Путин назвал главную угрозу монополии Запада

Президент РФ Владимир Путин выступая на пленарной сессии на Международном дискуссионном клубе «Валдай» Международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 27 октября, заявил, что прямую угрозу для монополии Запада представляют альтернативные общественные модели.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада – в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть. Если раньше с той же Америкой позволяли спорить лишь немногие страны, и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех».

«Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих элит западных серьезно задумался бы над такой перспективой», – заявил президент России.

Москва, Иван Бабурин

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