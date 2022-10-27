МИД Ирана вызвал посла Германии из-за «интервенционистских» заявлений Анналены Бербок

МИД исламской республики Иран в четверг, 27 октября, вызвал посла ФРГ в Иране Ханса-Удо Муцеля в связи с заявлениями главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана, говорится: «Сегодня утром заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери (Кани) вызвал посла Германии в Тегеране в связи с интервенционистскими заявлениями министра иностранных дел этой страны.

«Высказывания некоторых официальных лиц Германии, в которых содержатся подстрекательства к беспорядкам и нарушению закона в Иране безответственны и неприемлемы. Они противоречат нормам и принципам международного права», – заявил замглавы иранского МИДа послу Германии.

Али Багери также отметил: «Некоторые европейские страны вопреки своим международным обязательствам по борьбе с терроризмом <…> стали сторонниками террористических групп и СМИ, которые систематически производят насильственный контент, обучают организации беспорядков и террористических актов в Тране».

«Нападение на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана в среду, 26 октября, соответствует действиям тех сил, которые некоторые европейские и американские страны поддерживали и продвигали», – подчеркнул иранский дипломат.

Следует напомнить, что в среду, 26 октября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин в свете ситуации в Иране вводит меры против Тегерана «на двустороннем уровне», которые включают в себя «приостановку диалога в областях экономики и энергетики, ограничение выдачи виз владельцам дипломатических и служебных паспортов, в том числе представителям попавших под санкции ЕС иранских организаций».

Тегеран, Иван Бабурин

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