Путин назвал, какую цель преследует Запад своей «ядерной» риторикой

Президент России Владимир Путин выступая на пленарной сессии на Международном дискуссионном клубе «Валдай» Международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 27 октября, заявил, что целью ядерной риторики Запада является желание надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Такая риторика – примитивная. Я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Это попытка Запада надавить на всех участников международного общения. Они пытаются убедить наших друзей и нейтральные государства в необходимости противостоять России, хотят сказать – посмотрите, какую страшную страну вы поддерживаете, не надо с ней сотрудничать»,

Путин напомнил слова Трасс о готовности отдать приказ на применение ядерного оружия, поскольку у Британии есть такое оружие и премьер-министр страны уполномочен отдавать подобные приказы.

«И никто ведь никак не отреагировал. Допустим она ляпнула там. Девушка немного не в себе. Ну как можно такие вещи говорить публично», – сказал президент России.

«Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечала на слова оппонентов… Пока существует ядерное оружие, всегда есть опасность его применения», – отметил глава государства

Москва, Иван Бабурин

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