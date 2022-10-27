Путин: Пик трудностей из-за санкций пройден

Президент России Владимир Путин выступая на пленарной сессии на Международном дискуссионном клубе «Валдай» Международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 27 октября, заявил, пик трудностей пройден, российская экономика адаптировалась к санкциям.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Пик обусловленных санкциями трудностей пройден, российская экономика адаптировалась, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки».

«Целью санкций было обрушить российскую экономику, но это не получилось, она стала гораздо более адаптивной и более гибкой. Выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления и виды деятельности, те предприятия, которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Легко наш бизнес берет и ведет дальше те предприятия, которые, еще совсем недавно казалось, не могут существовать без западного присутствия», – заявил президент России.

Москва, Иван Бабурин

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