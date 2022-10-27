Путин не исключил поездку в Индонезию на саммит G20

Президент России Владимир Путин выступая на пленарной сессии на Международном дискуссионном клубе «Валдай» Международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 27 октября, заявил, что возможно примет участие в саммите G20 в Индонезии.

Отвечая на вопрос представителя Индонезии, о том, собирается ли президент России принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, Владимир Путин сказал: «Благодарен за приглашение президента Индонезии приехать на G20. Может, я и поеду, но Россия будет обязательно представлена на высоком уровне»

Москва, Иван Бабурин

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