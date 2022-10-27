Белый дом прокомментировал заявление Путина на Международном дискуссионном клубе «Валдай» о целях СВО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 27 октября, заявил, что стратегические цели России на Украине не изменились, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, считают ли в руководстве США, что заявление президента РФ, которое он сделал на пленарной сессии на Международном дискуссионном клубе «Валдай» о том, что главной целью специальной военной операции (СВО) является помощь Донбассу, Кирби сказал: «Мы не считаем, что стратегические цели Путина изменились. В военном же отношении – да, российские войска сконцентрированы, в основном, в Донбассе и на юге Украины. Особенных перемен мы там не видим – россияне и украинцы продолжают сражаться в тех же местах, что и несколько дней назад».

«Белом доме намерены ознакомиться с выступлением Путина целиком, когда оно завершится, и уже потом комментировать его подробнее», – отметил Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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