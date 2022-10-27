Пентагон представил новую полную стратегию обороны

Министерство обороны США в четверг, 27 октября, представило новую стратегию обороны, в которой Россия названа «острой угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом», – сообщают СМИ.

В документе, обнародованном Пентагоном, Россия описана как «острая угроза», при этом указано, что – в отличие от Китая – она «не будет систематически представлять вызов для США» в течение долгого срока. Китай обозначен как главный стратегический конкурент США на предстоящие десятилетия и как единственный соперник, который намерен перекроить международный порядок и обладает растущей силой для этого.

«Россия остается главным соперником США в ядерной сфере, но к следующему десятилетию к ней в этом качестве может добавиться Китай», – говорится в новой оборонной стратегии США.

В документе, также говорится, что «США намерены искать взаимодействия с другими ядерными державами для снижения ядерных рисков, готовы оперативно согласовать новые рамки контроля над вооружениями на замену СНВ-3, но нужен открытый к сотрудничеству партнер». Соединенные Штаты также готовы обсуждать с Китаем «снижение стратегических угроз в двустороннем и многосторонних форматах».

«США привержены модернизации всех трех ветвей ядерной триады как главной опоры стратегического сдерживания», при этом в Пентагоне видят свою задачу в том, чтобы «продлить 75-летний период неприменения ядерного оружия, снизить риски ядерной войны, которая могла бы иметь катастрофические последствия для США и всего мира», – говорится новой полной стратегии обороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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