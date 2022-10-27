Путин: Мы готовы к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин выступая на пленарной сессии на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в четверг, 27 октября, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.

В ходе своего выступления Путин, в частности, сказал: «Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил переговоры не продолжать. Вопрос не в нас, мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам, и я недавно, выступая в Кремле, публично еще раз об этом упомянул, но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с Россией».

Москва, Иван Бабурин

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