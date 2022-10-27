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Четверг, 27 октября 2022, 21:53 мск

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Российский политик-трансгендер уходит из политики из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Первый в России политик-трансгендер Юлия (Роман) Алешина в четверг, 27 октября, заявила, что решила уйти из политики по причине принятия Госдумой РФ в первом чтении закона о запрете пропаганды «нетрадиционных ценностей», – сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, Юлия (Роман) Алешина заявила: «Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной».

Роман Алешин сделал операцию по смене пола, так как считал себя женщиной, после чего, в 2021 году возглавил Алтайское отделение «Гражданской инициативы».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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