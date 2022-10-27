В Белом доме заявили, что атака России на коммерческие спутники США не останется без ответа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 27 октября, заявил, что США ответят в случае ударов России по коммерческим спутникам, – сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о заявлении российского дипломата Константина Воронцова о том, что «коммерческие спутники США могут стать законными военными целями в случае их задействования в вооруженном конфликте на Украине», Кирби сказал: «Любая атака на инфраструктуру США встретит соответствующий ответ. Действительно, общедоступная информация показывает, что русские пытаются развивать противоспутниковые технологии».

Вашингтон, Иван Бабурин

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