Путин посоветовал венгерскому журналисту «не тянуть» с посещением Одессы

Президент России Владимир Путин выступая на пленарной сессии на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в четверг, 27 октября, порекомендовал венгерскому журналисту Габору Штиру съездить в Одессу «как можно скорее».

На пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» руководитель внешнеполитической редакции венгерской ежедневной консервативной газеты «МадьярHемзет» Габор Штир, обращаясь к Путину спросил: «У меня один из любимых городов в постсоветском пространстве – это Одесса. Как вы думаете, дайте мне совет, если я хотел бы туда поехать – следующим летом или через два года?»

«Не тяните, поезжайте как можно быстрее», – ответил Путин и через короткую паузу добавил: «Шутка. Шучу!»

Венгерский журналист продолжил: «Тогда я должен спросить – с российской или украинской визой?»

«Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», – ответил российский президент.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»