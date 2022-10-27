В ООН заявили, что не могут расследовать работу военно-биологических программ на Украине

Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо на заседании Совета Безопасности в четверг, 27 октября, заявил, что ООН не обладает мандатом для расследования жалобы России в связи с деятельностью биолабораторий на территории Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Адебей Эбо сказал: «Нам известно, что Россия направила официальную жалобу в соответствии со статьей «6» Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) относительно деятельности биолабораторий на Украине. Как заявляла в совете в марте и апреле этого года высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия. Это верно и на сегодняшний день. Я также хотел бы заметить, что у ООН в настоящее время нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для расследования этой информации».

«Офис ООН по вопросам разоружения готов оказать поддержку расследования СБ исполнения США и Киевом обязательств по КБТО, если оно будет запущено, – добавил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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