Завершен вывоз жителей Херсонской области

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в четверг, 27 октября, заявил, что работа по организации выезда жителей Херсонской области на левобережье Днепра и в безопасные регионы России завершена, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Аксёнов написал: «Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко посетил Херсон, побывал в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ».

Напомним, что перемещение гражданского населения Херсонской области с правого на левый берег Днепра на безопасное расстояние от боевых действий было организовано в целях безопасности.

Симферополь, Иван Бабурин

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